HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi! Durumu ağır

Seçim çalışmaları için Erzurum'a giden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Beştaş, ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gitti. Karayazı ilçesinde Beştaşi şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı.

BEŞTAŞ'IN DURUMU AĞIR

Beştaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan HDP'li Beştaş ambulansla Erzurum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beştaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan Vefa ve parti yöneticisinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.