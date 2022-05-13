Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (ANKA) - Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: ADEM KARABAYIR

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Münire Sancar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşındaki Münire Sancar bir süredir İstanbul'daki Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 78 yaşındaki Münire Sancar, dün tedavi gördüğü Bahçelievler Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Münire Sancar için Bahçelievler Yayla Miraç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mithat Sancar'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, CHP milletvekilleri Yıldırım Kaya, Akif Hamzaçebi, Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Hasan Baltacı, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katıldı.

Münire Sancar'ın cenazesi Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.