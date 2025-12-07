Haberler

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Konya'da düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri'nde, 'Huzur Vakti' temasıyla Sema Ayin-i Şerifi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, etkinliklerde Mevlana'nın değerlerini tanıtma hedefi doğrultusunda birçok program düzenledi.

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayin-i Şerifi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 11 günlük süre zarfında Mevlana dostları için sayısız etkinlik hazırladıklarını söyledi.

Hazreti Mevlana'yı Anma Törenleri'ne büyük önem verdiklerini vurgulayan Belviranlı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerinde yaşadığımız toprakları mayalayan, manevi zenginliğimizi vücuda getiren, bizi biz yapan tüm kültürel değerleri ve miras unsurlarını tanıtma, koruma ve gelecek nesillere aktarmanın öncelikli görevimiz olduğunu hiç ama hiç unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Hazreti Mevlana'nın "İnsanda iki büyük nişan vardır. Birincisi bilgi, ikincisi fedakarlıktır. Bazısında bilgi var, fedakarlık yok. Bazısında fedakarlık vardır, bilgi yoktur" sözlerini hatırlatan Belviranlı, şunları kaydetti:

"Bugün güzel ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Hazreti Mevlana dostlarının bu kutlu mirastan nasibini almak arzusuyla aramızda yer alması, bizler adına büyük bir bahtiyarlık vesilesidir. Onun şu sözleri gönüllerde ulaşacağı şöhreti asırlar öncesinden ilham aldığını göstermektedir, 'Allah'a tekrar ve tekrar yemin ederim ki bu mana, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bütün dünyayı kaplayacak ve bütün ülkelere ulaşacak. Bu hislerle büyük alim, şair, gönül insanı, peygamber aşığı, hak dostu Hazreti Mevlana'nın dünyevi yolculuğunun ikmale erip ebedi hayatının başladığı şebiarus, düğün gecesi olarak tarif buyurduğu Allah'a vuslatının yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını candan temenni ediyoruz."

"Küresel düzende huzur, tüm insanlığın müşterek ihtiyacı ve ortak arayışıdır"

Konya Valisi İbrahim Akın ise Anma Törenleri'nin bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlendiğini hatırlatarak, huzurun, ailede ve toplumda merhamet ve güven duygusuyla tahkim edilebileceğini dile getirdi.

Evrensel anlamda huzurun, insanı insanla buluşturan, kalpleri yakınlaştıran bir köprü olduğunu belirten Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün savaşlar, göçler, yoksulluk ve zulüm sebebiyle sarsılan küresel düzende huzur, tüm insanlığın müşterek ihtiyacı ve ortak arayışıdır. Mevlana'nın çağrısı, tam da bu noktada, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün insanlığa yönelen bir davettir. Kendi kalbini ihya etmeden dünyayı imar edemeyeceğini hatırlatan, iç barış olmadan kalıcı küresel barışın mümkün olmadığını söyleyen bir davet. Bugün, insanlık adına daha çok huzura, daha çok barışa, daha çok birlik olmaya niyet ediyoruz. Bu vesileyle başta Mevlana Celaleddin-i Rumi olmak üzere, ilim, irfan ve hikmet yolunda yürüyen tüm ulemamızı rahmetle yad ediyorum."

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da etkinlikler kapsamında kente gelen yerli ve yabancı turistleri selamladı.

Şebiarus kapsamında düzenlenecek her bir etkinliğin, şebiarusun manevi atmosferinin ve edilecek duaların, savaşlarla ve mazlumların gözyaşıyla boğulan dünyaya bir soluk getirmesini dileyen Uzbaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile sanatçı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseriyle sürdü.

Sonrasında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
