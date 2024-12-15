Üye Girişi
Haberler
Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi
Esad rejiminin en büyük simgesi böyle sürüklendi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Devam Ediyor

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, çeşitli etkinliklerle sürmekte. Mevlana Meydanı'nda yapılan Türbe Önü Buluşmaları'nda Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, Mevlana'nın Mesnevi'sinin önemi üzerine konuştu.

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Mevlana Meydanı'nda kurulan çadırda düzenlenen Türbe Önü Buluşmaları'nda, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, "Muhabbet Vakit Sohbetleri" kapsamında ziyaretçilerle söyleşide bir araya geldi.???????

Mevlana'nın kaleme aldığı eserler üzerine konuşan Nuri Şimşekler, Mevlana'nın Mesnevi'sinin insanın insanca yaşamasının rehberi olduğunu söyledi.

"Mesnevi insanlığın doğru bir yolda gidebilmesi için adeta bir navigasyondur." diyen Şimşekler, şöyle devam etti:

"Baktığınızda Mevlana ne der, birçok şeyi söyler ama merkezinde insan vardır. 'Ey insanoğlu sen eşrefi mahlukatsın, yaratılmışların en şereflisisin ve halife olarak bu dünyaya, bu aleme gönderildin bunun kıymetini bil' ya da Mevlana benzetmesiyle 'Sen bir atlas kumaşsın, ipek kumaşsın, öyle kendini yırtık kumaşlara yama etme, değerini bil.' der."

Şimşekler ayrıca, Mesnevi'de 1500 kadar ayetin yer aldığını, Mevlana'nın insan yaşantısına yön veren kolaylaştıran ayetleri koyarak burada şerh ettiğini, ayet sayısının yarısı kadar da hadis ve herkesin anlayabileceği 350 kadar da hikaye bulunduğunu sözlerine ekledi.

Programın sonunda Prof. Dr. Nuri Şimşekler'e günün anısına dinleyiciler arasında bulunan Hz. Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi plaket takdim etti.

Türbe Önü Buluşmaları yarın da sanatçı Ahmet Özhan'ın katılacağı söyleşiyle devam edecek.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel
img

Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
img

"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
img

16 yaşındaki çocuk 81 yaşındaki adamı döverek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
15 soru 15 cevapla Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma süreci
İsrail'e patlayıcı ihraç ettik mi? Bakanlıktan 15 soruya 15 net yanıt
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek

Son Dakika Haberleri

Kocaelispor Esenler Erokspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Kocaelispor Esenler Erokspor maçı ne zaman? İsrail ile ticaret durduruldu mu? MAngo'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü? Masterchef kim elendi? 15 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam eleme adayları kim, potada kimvar ? Araba fiyatları düştü mü, oto fiyatları neden ucuzluyor 2025? Brighton - Crystal Palace Maçı Yayın Bilgileri Şakir Paşa Ailesi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi karakterleri kim? Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir, öldü mü? Cevat Şakir Kabaağaçlı ne zaman yaşadı? Brighton Crystal Palace CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Brighton Crystal Palace maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.