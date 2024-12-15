Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Devam Ediyor

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Mevlana Meydanı'nda kurulan çadırda düzenlenen Türbe Önü Buluşmaları'nda, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, "Muhabbet Vakit Sohbetleri" kapsamında ziyaretçilerle söyleşide bir araya geldi.???????

Mevlana'nın kaleme aldığı eserler üzerine konuşan Nuri Şimşekler, Mevlana'nın Mesnevi'sinin insanın insanca yaşamasının rehberi olduğunu söyledi.

"Mesnevi insanlığın doğru bir yolda gidebilmesi için adeta bir navigasyondur." diyen Şimşekler, şöyle devam etti:

"Baktığınızda Mevlana ne der, birçok şeyi söyler ama merkezinde insan vardır. 'Ey insanoğlu sen eşrefi mahlukatsın, yaratılmışların en şereflisisin ve halife olarak bu dünyaya, bu aleme gönderildin bunun kıymetini bil' ya da Mevlana benzetmesiyle 'Sen bir atlas kumaşsın, ipek kumaşsın, öyle kendini yırtık kumaşlara yama etme, değerini bil.' der."

Şimşekler ayrıca, Mesnevi'de 1500 kadar ayetin yer aldığını, Mevlana'nın insan yaşantısına yön veren kolaylaştıran ayetleri koyarak burada şerh ettiğini, ayet sayısının yarısı kadar da hadis ve herkesin anlayabileceği 350 kadar da hikaye bulunduğunu sözlerine ekledi.

Programın sonunda Prof. Dr. Nuri Şimşekler'e günün anısına dinleyiciler arasında bulunan Hz. Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi plaket takdim etti.

Türbe Önü Buluşmaları yarın da sanatçı Ahmet Özhan'ın katılacağı söyleşiyle devam edecek.