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Kerbela Şehitlerinin 40'ıncı Günü Anma Töreni İstanbul'da Düzenlendi

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Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakını, Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilmesinin 40'ıncı günü nedeniyle Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından İstanbul'da anıldı. Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ün de katıldığı anma töreninde, Emevilerin yanında olmadıklarını ve Allah düşmanlarını kahretmeyi dilediklerini belirtti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakını, Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilmesinin 40'ıncı günü nedeniyle Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından İstanbul'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile 72 yakınının Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilmesinin bin 385'inci yılında CAFERİDER, "Kerbela Şehitlerinin 40'ıncı Günü Anma Töreni" düzenledi.

Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camii Kültür Merkezi'nin önünde toplanan yüzlerce kişi, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ün de katılımıyla ve "Lebbeyk ya Hüseyin" sloganıyla yürüyüş yaptı. Zincirlerle yapılan yürüyüş, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde sona erdi.

Burada konuşan Selahattin Özgündüz, "Biz bu toplantılarımızla, haykırışlarımızla birlikte doğrudan yanayız. Kur'an'da zikredilen İslam ve Muhammed düşmanı Emevilerin yanında değiliz. Allah düşmanlarımızı kahretsin. Allah milletimizi, dost görünümlülerden muhafaza buyursun. Gözyaşlarımız bol olsun Hüseyin için" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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