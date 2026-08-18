Haberler

Hazine ve Maliye'de kritik atamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara yeni atamalar yapıldı. Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na Sabire Firdes Terzi, Devlet Malzeme Ofisi'ne Hüseyin Azili ve Kemaleddin Metin, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'na Hasan Şahin getirildi. Ayrıca 11 ilin defterdarlığına da atama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarındaki bazı görevlere atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bakanlık Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alınırken bu göreve Sabire Firdes Terzi atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili, Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin getirildi.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığına da Hasan Şahin'in atanması uygun bulundu.

Öte yandan, 11 ildeki defterdarlıklara da atamalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Tarihi yasadaki kurul göreve başladı! İşte ilk toplantı tarihi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

Ünlü fenomenin tatili kabusa döndü! Suyun altında dehşeti yaşadı
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor

G.Saray'da deprem! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Malatya’da deprem konutları şantiyesinde yangın: 180 konteyner kullanılamaz hale geldi

Deprem konutları şantiyesinde yangın! Facianın eşiğinden dönüldü
Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde

Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde
Galatasaray bombayı patlattı! 21'lik yıldız bugün İstanbul'a geliyor

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı

Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi
İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Ve beklenen oldu!