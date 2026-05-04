Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Varlık Barış ile Yurt Dışı Sermaye Türkiye'ye Çekilecek, Vergilendirme Kademeli Olacak"

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'e sunulması beklenen kanun teklifinde yer alan varlık barışı için, "Getirilecek Varlık Barış'ı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumlu" dedi. Bakan Şimşek, yurt dışı varlıklarının ekonomiye kazandırılmasına dair düzenlemenin, vergi mevzuatı dışındaki diğer mevzuat uyarınca alınması gereken tedbirleri etkilemeyeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, kayıt dışıyla mücadele kapsamındaki çalışmalarını ve bugün Meclis'e sunulması beklenen pakette yer alan varlık barışına ilişkin konuştu.

Bakan Şimşek, yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere ait para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma yapıldığını belirtti.

"Kara para konusunda en üst düzeyde önlemler alındı"

Geçmişte yapılan varlık barışı uygulamaları nedeniyle oldukça fazla tecrübe edindiklerini ifade eden Şimşek, düzenleme önerileri hazırlanırken geçmiş uygulama sonuçlarının titizlikle analiz edildiğini, TBMM'ye sunulması beklenen varlık barışı uygulaması kapsamında "kara para" konusunda ise en üst düzeyde önlemlerin alındığını kaydetti.

"Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede tedbirler alındı"

Şimşek, öngörülen uygulamada, başta Mali Eylem Görev Gücü (FATF) olmak üzere uluslararası kuruluşlarca belirlenen standartlara uyum sağlandığını belirterek, şu mesajları verdi:

"Pakette, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uygulama etkinliğini sağlamaya yönelik, kurumlar arası işbirliğini güçlendiren tedbirler alındı. Yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına dair düzenleme, vergi mevzuatı dışındaki diğer mevzuat uyarınca alınması gereken tedbirleri etkilemeyecek. Bu uygulamadan yararlanmak için ilk adım bildirim zorunluluğu olacak."

Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için ise kademeli bir vergilendirme öngörülüyor. Bildirime konu edilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda belli bir süreyle ve belli varlıklarda tutulması halinde ise farklı oranlarda vergileme mümkün olabilecek. Düzenleme ile Cumhurbaşkanına bildirilen varlığın türüne, bildirim ve getirilme tarihine, varlıkların tasarruf edileceği taahhüt edilen yatırım araçlarına, bu araçlarda finansal sistem içinde tutulma sürelerine göre farklı oranlar belirleme yetkisi veriliyor. Ülkelerle yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında, temettüler için vergi oranları değişiklik göstermekle birlikte çoğunluğunda yüzde 10, belli şartlarla yüzde 5 gibi oranlar uygulanıyor."

"Uzun vadeli devlet tahvillerine yönelmesi durumunda daha düşük vergileme"

Yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması için yapılan varlık barışında da Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına azami hassasiyet gösterildiğini ifade eden Şimşek, Cumhurbaşkanı yetkisi çerçevesinde getirilen varlıkların uzun vadeli devlet tahvillerine yönelmesi durumunda daha düşük vergileme, hatta sıfır oranının bile olabileceğini söyledi. Bakan Şimşek, böylece hem gelen paranın hemen çekilmek istenmesi durumunda yüksek vergileme, uzun vadeli yatırılması durumunda vadesine göre daha düşük vergileme yapılabileceğini bildirdi.

Lüks yaşam sürenler mercek altında

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi mükellefi olmamasına rağmen lüks yaşam sürenlerin mercek altında olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar, vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı, gelir dağılımında adaleti ve kayıt dışılıkla etkin mücadeleyi amaçlamaktadır" dedi.

Kazançlarına yönelik açıklama beklenen sporcular...

Tüm mükellefleri yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran Bakan Şimşek, kazançlarına yönelik açıklama beklenen sporcuların önemli bir kısmının profesyonel spor kulüpleri bünyesinde koşturan futbolcular, basketbolcular ve voleybolculardan oluştuğunu söyledi.

Şimşek'in paylaştığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı-2" kapsamında yaptığı denetim sonuçlarında, herhangi bir gelir bildirmeyen veya bildirdiği geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16 bin 300'ü aşkın mükellefin belirlediği aktarıldı.

Kaynak: ANKA