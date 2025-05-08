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Hayvan Hakları Savunucuları Anayasa Mahkemesi Kararına Tepki Gösterdi

Hayvan Hakları Savunucuları Anayasa Mahkemesi Kararına Tepki Gösterdi
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Anayasa Mahkemesi'nin sokak hayvanlarının barınağa gönderilmesini öngören yasal düzenlemeyi iptal talebini reddetmesi üzerine Yaşatacağız Platformu, Kadıköy'de basın açıklaması yaparak karara tepki gösterdi. Platform, hayvanların yaşam hakkının anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Haber/Kamera: Tuba KARA

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin, sokak hayvanlarının toplanarak barınaklara gönderilmesini öngören yasal düzenlemeye ilişkin iptal talebini reddetmesine hayvan hakları savunucularından tepki geldi. Yaşatacağız Platformu, kararın ardından Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Sevcan Çamlıdağ, "Bu karar hayvan dostlarımız için verdiğimiz mücadele için asla bir son değil. Aksine kararlı mücadelemizin başlangıç noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Platform adına yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin kararı "katliama onay" olarak nitelendirildi. Kararın halk vicdanında karşılığı olmadığını vurgulayan açıklamada, "Yasalar halk tarafından sokaklarda yazılır. Hayvan dostlarımızın yasasını biz sokakta yazacağız" denildi.

"Ne Meclis'e ne Anayasa Mahkemesi'ne bel bağladık"

Basın açıklamasında, hayvanların yaşam hakkının anayasal güvence altına alınması gerektiği vurgulandı. Platform, barınaklara karşı olduklarını yineleyerek, "Her daim toplamaya da barınaklara da hayır demeye devam edeceğiz. Sokakta kalan tek bir hayvan dostumuz olsa da bu mücadele sürecek" dedi.

"85 bin imza topladık, gerçekleri haykırdık"

Yaklaşık 10 aydır devam eden mücadele sürecine dikkat çekilen açıklamada, "Katliam yasası iptal edilsin" talebiyle 85 bin imza toplandığı belirtildi. Tüm siyasi partilerin bu süreçteki uygulamaları teşhir edildiği aktarılan açıklamada, "AKP'nin de MHP'nin de CHP'nin de yaptıkları toplama ve katliamları teşhir ettik" denildi.

"Barınaklar kan kokuyor"

Hayvanların toplatılarak barınaklara gönderilmesine karşı çıkan platform, barınakları "kan kokan toplama kampları" olarak nitelendirdi. "Sokakta yaşayan hayvanların yeri sokaklardır" denilen açıklamada, "Onları kan kokan barınaklara teslim etmeyeceğiz" vurgusu yapıldı.

"Kısırlaştır-aşıla-yerinde yaşat modeli vurgusu"

20 yıl önce yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmadığını belirten Yaşatacağız Platformu, "Kısırlaştır-aşıla-yerinde yaşat" modelinde ısrarcı olduklarını dile getirdi. Açıklamanın sonunda, "Sokakları da meydanları da hayvanları da terk etmiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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