Hayvan hakları örgütü üyelerinden depremzedelere saldırı

Türkiye'nin dört bir yanında sokak köpeklerinin vatandaşlara olan saldırıları devam ederken, Paw Guards isimli hayvan hakları örgütünün üyeleri Hatay'da bir köpeği tarlarından kovduğu gerekçesiyle depremzede vatandaşları darbetti.

TARLASINA ZARAR VEREN HAYVANLARI KOVMAK İSTEMİŞTİ

Gazeteci Mehmet Ali Önel, Hataylı depremzede çiftçinin, tarlasına giren ve ekinlere zarar veren köpekleri kovmak istediğini belirtti. Paw Guards ise olayı "Hayvana şiddet" olarak manipüle etti, depremzede çiftçiyi hedef gösterdi ve ardından ailesinin gözü önünde darbetti.

4 KİŞİ AYNI ANDA SALDIRDI

En az dört kişinin aynı anda saldırdığı Hataylı çiftçiyi darp eden Paw Guards üyelerinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.