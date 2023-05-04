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Hayvan hakları örgütü üyelerinden depremzedelere saldırı

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Paw Guards adlı hayvan hakları örgütünün üyeleri, tarlasında köpek beslenmesini istemeyen Hataylı depremzede çiftçiyi ailesinin gözü önünde darbetti.

Türkiye'nin dört bir yanında sokak köpeklerinin vatandaşlara olan saldırıları devam ederken, Paw Guards isimli hayvan hakları örgütünün üyeleri Hatay'da bir köpeği tarlarından kovduğu gerekçesiyle depremzede vatandaşları darbetti.

Hayvan hakları örgütü üyelerinden hayvanseverlere saldırı

TARLASINA ZARAR VEREN HAYVANLARI KOVMAK İSTEMİŞTİ

Gazeteci Mehmet Ali Önel, Hataylı depremzede çiftçinin, tarlasına giren ve ekinlere zarar veren köpekleri kovmak istediğini belirtti. Paw Guards ise olayı "Hayvana şiddet" olarak manipüle etti, depremzede çiftçiyi hedef gösterdi ve ardından ailesinin gözü önünde darbetti.

Hayvan hakları örgütü üyelerinden hayvanseverlere saldırı

4 KİŞİ AYNI ANDA SALDIRDI

En az dört kişinin aynı anda saldırdığı Hataylı çiftçiyi darp eden Paw Guards üyelerinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hayvan hakları örgütü üyelerinden hayvanseverlere saldırı

Haberler.com - Güncel

Sokak Köpeği 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

mert:

Bunun videosunu görmüştüm bu şahıs tarlasındaki yavru köpekleri tekmeleyerek öldürmeye teşebbüs ediyordu bunu gören kadın video çekip adama tepki gösterince kadınada vurmuş sonra topluluktan dayak yemiş

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