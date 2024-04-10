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Hayrat İnsani Yardım Derneği Ramazanda 965 Bin 404 İhtiyaç Sahibine Yardım Ulaştırdı

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Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazanda 965 bin 404 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında "Kalpten Kalbe Ramazan" sloganıyla çalışmalara devam edildi.

Dernek, bu ayda 525 bin iftar ve sahurluk, içerisinde yağ, un, bakliyat, tuz, şeker gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu 43 bin gıda kolisi, 7 bin 300 çocuğa bayramlık, 45 bin Kur'an-ı Kerim, 8 milyon 482 bin 496 lira zekat ve 2 milyon 700 bin 46 lira fitre ile fidyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına uğrayan Gazze'ye yönelik AFAD koordinasyonundaki insani yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda, ramazanda 130 bin iftar, 8 bin 745 kumanya kolisi ve 800 bayramlık Gazze halkına dağıtıldı.

Dernek, 2024'ün ramazan ayında yapılan bu faaliyetlerle toplam 965 bin 404 ihtiyaç sahibine hayırseverlerin desteklerini ulaştırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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