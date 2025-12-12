Haydar Aliyev vefatının 22. yılında anılıyor

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 22. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında yapılan törene katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende, Cumhurbaşkanı Aliyev, babası Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi tören sonrası halkın ziyaretine açılan Aliyev'in kabrine gelen sevenleri, mezara çiçek bırakarak dua etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Büyükelçilik müşavir ve çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri de Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

KKTC Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de ziyarette yer aldı.

Akgün, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Haydar Aliyev'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Haydar Aliyev'in, Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilk dönemlerinde karşılaştığı pek çok sorunun çözümünde büyük rol oynadığını vurgulayan Akgün, "Bugünkü Azerbaycan, büyük ölçüde Haydar Aliyev'in eseridir. Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihsel kardeşliğinin yeniden oluşturulmasında Haydar Aliyev'in büyük katkısı vardır. 'Bir millet, iki devlet' şiarını bize miras bırakan Haydar Aliyev'dir." ifadesini kullandı.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli lider" unvanıyla yaşatılıyor.