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Haydar Aliyev'in Vefatının 21. Yılında İzmir'de Anma Töreni Düzenlendi

Haydar Aliyev'in Vefatının 21. Yılında İzmir'de Anma Töreni Düzenlendi
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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla İzmir'de SOCAR Türkiye Rafinerisi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve milli marşlar okundu.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 21. yılı dolayısıyla İzmir'de anma töreni düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye Rafinerinde gerçekleşen törende saygı duruşunda bulunuldu, Türkiye ve Azerbaycan mili marşları okundu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Vali Yardımcısı Kamil Köten, SOCAR Türkiye Strateji Başkanı Kanan Mirzayev Mirzayev, SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Elchin Ibadov'un da katıldığı programda Aliyev ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün alana kurulan büstlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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