Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Muğla'da fidan dikildi

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Muğla'da fidan dikildi
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin anısını yaşatmak amacıyla Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan öğrenciler, 250 zeytin fidanı dikerek anma projesine destek verdiler.

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin adını yaşatmak için Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Beyoğlu Özel Tarhan Koleji öğrencileri, vefat eden felsefe öğretmenleri Yiğit Özel'in yanı sıra Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrencilerin adını yaşatmak amacıyla fidan dikimi projesi hazırladı.

Okul yönetimi bu kapsamda Seydikemer Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Kente gelen öğrenciler, Seydikemer Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin de katılımıyla Alaçat Mahallesi'ndeki kırsal alanda vefat eden öğretmenler ve öğrenciler anısına 250 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, yaptığı konuşmada, zeytin ağacının hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde maddi ve manevi anlamda çok kıymetli olduğunu söyledi.

Ebediyete uğurlanan öğretmen ve öğrencilerinin hatırasının ilçedeki topraklarda yaşayacağını dile getiren Dilekli, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizin şu an gözlerinde güçlü güzel ve büyük bir Türkiye hayali görüyorum." dedi.

Seydikemer Tarım ve Orman Müdürü Deniz Aydın ise dikilen her fidanın hayatını kaybedenlerin isimlerini yaşatmanın yanında barışın ve umudun sembolü olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
