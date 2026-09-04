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Eski Milletvekili Latif Sakıcı TBMM'de Düzenlenen Törenle Uğurlandı

Eski Milletvekili Latif Sakıcı TBMM'de Düzenlenen Törenle Uğurlandı
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ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Doğru Yol Partisi 18 ve 19'uncu Dönem Muğla Milletvekili Latif Sakıcı (92) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Doğru Yol Partisi 18 ve 19'uncu Dönem Muğla Milletvekili Latif Sakıcı (92) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Latif Sakıcı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sakıcı için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sakıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Sakıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Sakıcı'nın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasından sonra dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Sakıcı'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Muğla'ya gönderildi. Sakıcı'nın cenazesi, cumartesi günü Kurşunlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Akyaka Belde Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

LATİF SAKICI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1934 yılında dünyaya gelen Latif Sakıcı, ilkokul eğitimini burada tamamlandı. Serbest müteahhitlik yapan Sakıcı, siyasi hayatına Adalet Partisi'nde başladı. Sakıcı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından siyasi yasaklı kaldığı dönemin sonrasında Doğru Yol Partisi'nde siyasete devam etti. Sakıcı, 29 Kasım 1987 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Muğla Milletvekili seçilerek 18'inci Dönem TBMM'ye girdi. 1991 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Sakıcı, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Sakıcı, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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