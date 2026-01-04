Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin dış politikasının darbe karşıtlığı ilkesini vurgulayarak, iç siyaseti başka bir ülkenin durumu ile karıştırmanın yanlış olduğunu ifade etti. Yazıcı, devlet yönetiminin ciddiyetle ve diplomasiyle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin, kimden gelirse gelsin darbeye karşı durduğunu, bu ilkenin, darbe nitelikli her eylem için geçerli olduğunu belirterek, "Ancak Sayın Özgür Özel, yayınladığı Maduro tivitiyle darbeye karşı durmakla, bir ülkenin iç siyasal uygulamalarını onaylamayı bilinçli şekilde birbirine karıştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, siyasette en kolay işin, fotoğraflar üzerinden hüküm vermek, en zor olanın ise devlet aklıyla, süreklilik ve sorumluluk bilinciyle konuşmak, çerçeve çizmek, ülke çıkarlarıyla çelişmeyen bir analiz yapabilmek olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının, kişisel dostluklar üzerinden değil devletlerin egemenliği, milletlerin iradesi ve uluslararası hukuk temelinde yürütüldüğünün altını çizen Yazıcı, bu durumun bugüne kadar böyle yürütüldüğünü, bu özenle icraat yapıldığını vurguladı.

Yazıcı, 15 Temmuz gecesi Maduro'nun Türkiye'yi aramasının, bir "kardeşlik romantizmi" değil, seçilmiş bir yönetime karşı darbenin reddedilmesi ilkesinin tezahürü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, kimden gelirse gelsin darbeye karşı durur. Bu ilke, darbe nitelikli her eylem için geçerlidir. Ancak Sayın Özgür Özel, yayınladığı Maduro tivitiyle darbeye karşı durmakla, bir ülkenin iç siyasal uygulamalarını onaylamayı bilinçli şekilde birbirine karıştırmaktadır. Bilmesi gerekir ki Türkiye, hiçbir zaman başka bir ülkenin iç siyasetinin vesayetçisi olmamıştır, olmaya da kalkmamıştır. Demokrasi savunusu, sadece başka ülkelerin liderlerini alkışlamak ya da yargılamak üzerinden yapılmaz. Bugün Sayın Özel'in, Venezuela için 'sessizlik' diye yaftaladığı şey, aslında Türkiye'yi maceracı çıkışlardan koruyan devlet ciddiyetidir."

"Devlet yönetmek, slogan atmak değildir"

Türkiye'nin, hamasi tivitlerle değil diplomasiyle, hukukla ve dengelerle konuştuğunu belirten Yazıcı, "suskunluk" denilen duruşun, bilenler için bir dili olduğunu ifade etti.

Yazıcı, paylaşımda ifadelerine yer verdi:

"Asıl sorun şurada, Sayın Özel, tüm siyasal söylem ve aktivitesini Silivri'ye kota etmiş, her konuyu, kendi doğal seyri içinde değil, Silivri endeksli görmekte, uluslararası konuları bile iç politika konusuna dönüştürmekte, çok ciddi konularda bile slogancılığı maalesef aşamamaktadır. Devlet yönetmek, slogan atmak değildir. Dış politika, alkış almak için değil, milletin onuru ve ülkenin güvenliği için yapılır. İşte gündem konusu olaylara bakış ve duruş farkı, tam olarak budur."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı