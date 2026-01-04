AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin, kimden gelirse gelsin darbeye karşı durduğunu, bu ilkenin, darbe nitelikli her eylem için geçerli olduğunu belirterek, "Ancak Sayın Özgür Özel, yayınladığı Maduro tivitiyle darbeye karşı durmakla, bir ülkenin iç siyasal uygulamalarını onaylamayı bilinçli şekilde birbirine karıştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, siyasette en kolay işin, fotoğraflar üzerinden hüküm vermek, en zor olanın ise devlet aklıyla, süreklilik ve sorumluluk bilinciyle konuşmak, çerçeve çizmek, ülke çıkarlarıyla çelişmeyen bir analiz yapabilmek olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının, kişisel dostluklar üzerinden değil devletlerin egemenliği, milletlerin iradesi ve uluslararası hukuk temelinde yürütüldüğünün altını çizen Yazıcı, bu durumun bugüne kadar böyle yürütüldüğünü, bu özenle icraat yapıldığını vurguladı.

Yazıcı, 15 Temmuz gecesi Maduro'nun Türkiye'yi aramasının, bir "kardeşlik romantizmi" değil, seçilmiş bir yönetime karşı darbenin reddedilmesi ilkesinin tezahürü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, kimden gelirse gelsin darbeye karşı durur. Bu ilke, darbe nitelikli her eylem için geçerlidir. Ancak Sayın Özgür Özel, yayınladığı Maduro tivitiyle darbeye karşı durmakla, bir ülkenin iç siyasal uygulamalarını onaylamayı bilinçli şekilde birbirine karıştırmaktadır. Bilmesi gerekir ki Türkiye, hiçbir zaman başka bir ülkenin iç siyasetinin vesayetçisi olmamıştır, olmaya da kalkmamıştır. Demokrasi savunusu, sadece başka ülkelerin liderlerini alkışlamak ya da yargılamak üzerinden yapılmaz. Bugün Sayın Özel'in, Venezuela için 'sessizlik' diye yaftaladığı şey, aslında Türkiye'yi maceracı çıkışlardan koruyan devlet ciddiyetidir."

"Devlet yönetmek, slogan atmak değildir"

Türkiye'nin, hamasi tivitlerle değil diplomasiyle, hukukla ve dengelerle konuştuğunu belirten Yazıcı, "suskunluk" denilen duruşun, bilenler için bir dili olduğunu ifade etti.

Yazıcı, paylaşımda ifadelerine yer verdi:

"Asıl sorun şurada, Sayın Özel, tüm siyasal söylem ve aktivitesini Silivri'ye kota etmiş, her konuyu, kendi doğal seyri içinde değil, Silivri endeksli görmekte, uluslararası konuları bile iç politika konusuna dönüştürmekte, çok ciddi konularda bile slogancılığı maalesef aşamamaktadır. Devlet yönetmek, slogan atmak değildir. Dış politika, alkış almak için değil, milletin onuru ve ülkenin güvenliği için yapılır. İşte gündem konusu olaylara bakış ve duruş farkı, tam olarak budur."