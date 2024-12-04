Hayati İnanç, Sarayönü'nde 'Aile ve Gençliğe Dair' Konferansı Verdi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde yazar Hayati İnanç, 'Aile ve Gençliğe Dair' konulu konferans düzenleyerek aile yapısının önemi ve gençlere yönelik sorumluluklar hakkında bilgi verdi. Etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, yazar Hayati İnanç "Aile ve Gençliğe Dair" konulu konferans verdi.
Sarayönü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hayati İnanç, aile yapısının önemi, gençlere yönelik sorumluluklar, aile bağlarının korunması ve değerlerin yaşatılması üzerine konuştu.