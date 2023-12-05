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Hayati İnanç: En Değerli Yatırım İnsana Yapılan Yatırımdır

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Hayata Şiirden Bakmak' konulu söyleşide yazar Hayati İnanç, en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirtti.

Hayati İnanç, "Kuvvetle inanırım ki en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde "Hayata Şiirden Bakmak" konulu söyleşide okurlarıyla buluşan yazar Hayati İnanç, "Kuvvetle inanırım ki en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, yazar Hayati İnanç'ı ağırladı. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Hayata Şiirden Bakmak" konulu söyleşide salonda adeta boş yer kalmadı. Bazı davetliler söyleşiyi sahneden izledi. Söyleşi öncesi İHA'ya konuşan yazar Hayati İnanç en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Burası çok güzel bir yer. Bir kere coğrafyası güzel. İnsanları güzel. Salon da fevkalade heyecan yüklü. Hem kalitatif hem nicel hem nitel dopdolu. Doğrusu heyecanlıyım. Her zaman sahneye çıkmadan önce görücüye çıkacak kız gibi heyecan duyarız. İnşallah bir faydamız olur. Daha da önemlisi bir zararımız olmaz. Hayra vesile olsun. Uzun yıllar sonra içlerinden birisinin ikisinin 'Rahmetli Hayati İnanç şöyle demişti' demelerini bekliyorum. Yatırım yapıyorum. Kuvvetle inanırım ki en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. Ne yaparsanız yapın sonunda direksiyona oturacak olan insan. Düğmeye basacak olan insan. Onun kalbinde ne var? Mesele o. Ruha bakıyoruz."

Söyleşiye ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve protokol üyelerinin yanı sıra 800'e yakın davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bülent Ecevit Üniversitesi Hayati İnanç Zonguldak Edebiyat Kültür Eğitim Güncel Haberler

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