Hawaii'de Deprem Sonrası Acil Tahliye Çağrısı

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FEMA, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'deki kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu. Vatandaşlara hemen hareket etmeleri ve tahliye güzergahlarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

FEMA tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı.

Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi.

Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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