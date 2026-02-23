Haberler

Havza TSO'dan 1000 adet yardım fişi

Havza TSO'dan 1000 adet yardım fişi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine 1000 adet gıda yardım fişi dağıtıldığını açıkladı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 1000 adet yardım fişi dağıttıklarını bildirdi.

Acar, TOBB desteğiyle toplam 300 bin liralık 1000 adet gıda yardım fişlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Her yıl TOBB'dan sağlanan nakdi destek ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığını anlatan Acar, "Ulusumuzun kenetlendiği, yardımlaşma, hoşgörünün doruğa çıktığı mübarek ramazan ayında TOBB tarafından odamıza gönderilen maddi destek ile bir nebze olsun ihtiyaç sahibi alilerimize yardımcı olabilmenin gayreti içinde çalışmalarımızı tamamladık. Yardımlarda destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine şahsım, Oda Meclisindeki arkadaşlarım ve tüm üyelerimiz adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Bundan sonra da inşallah yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği organizasyon bitti
İlk kez bu seviyeler görüldü! Edirne'de kırmızı alarm, köprüler kapatıldı

İlk kez bu seviyeler görüldü! Kırmızı alarm, köprüler kapatıldı
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği organizasyon bitti
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı

Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı