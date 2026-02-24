Haberler

Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz Samsun'da ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun'daki ziyaretlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile ilçede inşa edilecek Müftülük hizmet binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ile trafik güvenliği projeleri ele alındı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ayvat ve İkiz, ziyaretler kapsamında ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Havza Müftüsü Cemil Alıcı'nın da hazır bulunduğu görüşmede, Havza'da inşası süren İlçe Müftülüğü hizmet binası ile Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, söz konusu binaların çevre düzenlemesi, duvar, yol ve yeşil alan çalışmalarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza'nın önemli bir ilçe olduğunu belirterek, Havza ve ilçe halkı için hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayarak, "Bu eser bir sadaka-i cariyedir. Devlet millet iş birliğiyle inşallah iki yıl içinde binaları hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Başkan Doğan'a Havza'ya sağladığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Ayvat ve İkiz daha sonra Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Serdar Ateş ile görüştü.

Görüşmede, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Havza ve çevresinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile trafik güvenliğini artırmaya yönelik projeler ele alındı. Ayrıca 2026 yatırım programına alınan Çakıralan Kavşağı'nın yeniden yapılması ve Otogar Kavşağı'nın genişletilmesi projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Ayvat, Çakıralan Kavşağı'nın yeniden inşa edilmesi ve Otogar Kavşağı'nın genişletilmesiyle Havza'da trafik güvenliğinin artacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fener taraftarına şampiyonluk yolunda çok kötü haber