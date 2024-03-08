Üye Girişi
Haberler

Havza'da Sanayi Köprüsü İnşaatı Başladı

Güncelleme:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve beraberindeki teknik heyet, Değirmenüstü Mahallesi ile İnönü Mahallesini birbirine bağlayacak sanayi köprüsü ve bağlantı yolu inşaat çalışmalarını inceledi. Bölgenin trafik yükünü hafifletmek amacıyla DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Tersakan Irmağı üzerinde köprü yapım çalışmaları başladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve beraberindeki teknik heyet, Değirmenüstü Mahallesi ile İnönü Mahallesini birbirine bağlayacak sanayi köprüsü ve bağlantı yolu inşaat çalışmalarını inceledi.

Bölgenin trafik yükünü hafifletmek amacıyla DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Tersakan Irmağı üzerinde köprü yapım çalışmaları başladı.

Çalışmaların başladığı alanda Özdemir, Çelik ve beraberindeki teknik heyet ile Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin incelemede bulundu.

Özdemir, projenin tamamlanmasıyla özellikle Aşağıyavucuk Mahallesi grup yolundan Samsun'a veya sanayi sitesine gideceklerin şehir içine girmeden rahat ulaşım sağlanacağını belirterek, "Ayrıca Havza'nın yeni yerleşim yerlerinden olan Hilmi Tunalı Caddesi'nin devamını oluşturacak yeni yolun bölgenin ulaşımına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Köprü ve bağlantı yolu, ilçemizin gelişen ve genişleyen yapısına büyük katkı sağlayacak. İlçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sebahattin Özdemir Devlet Su İşleri Yerel Haberler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title