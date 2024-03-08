Havza'da Sanayi Köprüsü İnşaatı Başladı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve beraberindeki teknik heyet, Değirmenüstü Mahallesi ile İnönü Mahallesini birbirine bağlayacak sanayi köprüsü ve bağlantı yolu inşaat çalışmalarını inceledi.

Bölgenin trafik yükünü hafifletmek amacıyla DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Tersakan Irmağı üzerinde köprü yapım çalışmaları başladı.

Çalışmaların başladığı alanda Özdemir, Çelik ve beraberindeki teknik heyet ile Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin incelemede bulundu.

Özdemir, projenin tamamlanmasıyla özellikle Aşağıyavucuk Mahallesi grup yolundan Samsun'a veya sanayi sitesine gideceklerin şehir içine girmeden rahat ulaşım sağlanacağını belirterek, "Ayrıca Havza'nın yeni yerleşim yerlerinden olan Hilmi Tunalı Caddesi'nin devamını oluşturacak yeni yolun bölgenin ulaşımına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Köprü ve bağlantı yolu, ilçemizin gelişen ve genişleyen yapısına büyük katkı sağlayacak. İlçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.