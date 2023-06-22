Havza'da sağanak sonrası onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanağın ardından belediye ekiplerince kırsal mahallelerde başlatılan onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Sağanak sonrası oluşan taşkınlardan etkilenen Şehysafi, Aslançayır, Sivrikese ve Ilıca mahallelerinde Havza Belediyesi ekiplerince hasar gören yollarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yürütülüyor.

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanağın ardından belediye ekiplerince kırsal mahallelerde başlatılan onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sağanak sonrası oluşan taşkınlardan etkilenen Şehysafi, Aslançayır, Sivrikese ve Ilıca mahallelerinde Havza Belediyesi ekiplerince hasar gören yollarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yürütülüyor.

Özellikle selin ve su taşkınların en fazla etkili olduğu Sivrikese ve Ilıca mahallelerinde yoğunlaşan ekipler, çamur, taş kaldırma, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

DSİ ekipleri tarafından da Sivrikese ve Ilıca mahallelerinden geçen akarsu yatağında temizlik yapılıyor.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, büyük bir afetin en az hasarla atlatıldığını belirterek, "İlçemiz ve çevresinde salı günü etkili olan sağanak sonrası selden etkilenen Şeyhsafi, Aslançayır, Sivrikse, Ilıca mahallelerimizde oluşan hasar, tamirat ve temizleme çalışmaları DSİ ve Belediye ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. İlçe merkezimizde sel suyunun getirdiği çamurdan dolayı oluşan kirlilik yol gün boyu yıkanarak giderilmiştir. Selden etkilenen kırsal mahallelerimizde hayatı normale çevirmek, yaraları sarmak ve mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.