Samsun'un Havza ilçesinde sel nedeniyle 3 okulda eğitime bir gün ara verildi

Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrasında meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle 25 Mayıs İlkokulu, Çayırözü İlkokulu ve Merkez İlkokulunda eğitime 13 Mayıs Çarşamba günü bir gün ara verildi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkın ve sel oluştu.

Selden etkilenen, hasar alan ve temizlik çalışması yapılması gereken 25 Mayıs İlkokulu, Çayırözü İlkokulu ve Merkez İlkokulunda eğitime 13 Mayıs Çarşamba günü bir gün ara verileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamit Yılmaz:

Çocuklarım o okulda okuyor ve bu durumu duyunca çok üzüldüm. Böyle bir felaketin yaşanması insanın yüreğini yakıyor. Umarım okullar çabuk temizlenir ve çocuklar güvenli bir şekilde eğitime devam edebilirler. Bu tür doğal afetler karşısında hepimiz birbirimize destek olmalıyız.

Haber YorumlarıYasemin Elal:

Kadın öğretmenler herhalde evde oturmaktan memnundu şimdi erkek öğretmenler de eve gönderilsin hadi!

Haber Yorumlarıİlker Doğan:

Ya bu sağanak yağışlar bitmeyecek mi artık ekonomiye ne kadar zarar veriyoruz biliyorsunuz değil mi İşletmeler kapanıyor çiftçiler mahvolmuş daha ne olacak bu hale bakın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

