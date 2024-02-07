Havza'da Miraç Kandili Programı Düzenlendi

Miraç Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi ve Havza Ülkü Ocakları tarafından tatlı ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Miraç'ın Müslüman alemi için kıymetli zaman dilimlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı en özel günlerdendir. Ramazanın müjdecisi, üç ayların feyz ve bereket kapılarından biri olan Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İslam alemi olarak manevi dünyamızın aydınlandığı, asırlardan bu yana coşku ile idrak ettiğimiz bu manevi gecelerden en iyi şekilde istifade etmeli, bu geceyi fırsata dönüştürülmeliyiz." dedi.

Özdemir, geçen yıl yaşanan asrın felaketinden sonra sergilenen birlik ve beraberliğin tüm dünyaya örnek olduğunu dile getirerek, "Canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim. Hemşehrilerimizin ve İslam aleminin gecesini tebrik ediyorum. Miraç Kandili'miz mübarek olsun." diye konuştu.