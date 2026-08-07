Havza'da Jandarmadan Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Samsun'un Havza ilçesinde, kırsal mahallelerdeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.
Samsun'un Havza ilçesinde, kırsal mahallelerdeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin, 2026 yılı yaz sezonu trafik tedbirleri kapsamında çocuklarda güvenli trafik bilinci oluşturmak amacıyla başlattığı eğitim seminerleri aralıksız sürüyor.
Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Havza İlçe Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Havza Trafik Jandarma Timi tarafından Ilıca Mahallesi'ndeki yaz Kur'an kursunda öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu.
Kursta gerçekleştirilen eğitimde, trafikte can güvenliğini sağlamak için kurallara uymanın hayati önemine vurgu yapıldı.