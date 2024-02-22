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Havza'da Hz. Süleyman'ın Mucizeleri Tiyatro Oyunu Öğrencilerle Buluştu

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Havza'da, Hazreti Süleyman'ın yolcuğunun ve Belkıs ile olan mücadelesinin anlatıldığı 'Hz. Süleyman'ın Mucizeleri' tiyatro oyunu, öğrencilerle buluşturuldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sahneye konulan, yazarlığını Prof. Dr. İskender Pala, yönetmenliğini Osman Doğan'ın yaptığı, tek perdelik tiyatro oyunu, iki seans olarak öğrencilerin beğenisine sunuldu. Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği yaptığı oyun, Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından sahnelendi.

Havza'da, Hazreti Süleyman'ın yolcuğunun ve Belkıs ile olan mücadelesinin anlatıldığı "Hz. Süleyman'ın Mucizeleri" tiyatro oyunu, öğrencilerle buluşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sahneye konulan, yazarlığını Prof. Dr. İskender Pala, yönetmenliğini Osman Doğan'ın yaptığı, tek perdelik tiyatro oyunu, iki seans olarak öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği yaptığı oyun, Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından sahnelendi.

Kaynak: AA / Güncel

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