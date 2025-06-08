Samsun'da Bayraktepe Bahar Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da Bayraktepe Bahar Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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Samsun'un Havza ilçesinde Ortaklar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bayraktepe Bahar Şenliği'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde Ortaklar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bayraktepe Bahar Şenliği'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Ortak Mahallesi Bayraktepe mevkisinde düzenlenen şenlik Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, dernek başkanı Ömer Tural, mahalle muhtarı Hasan Sözen ve mahalle sakinlerinin katılımıyla mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Mehter konserinin ardından konuşan Ömer Tural, amaçlarının gelenekleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, "Ortaklar olarak büyük bir aileyiz. Amacımız geleneklerimiz yaşatmak, geçmişte olduğu gibi birlikte bayramlaşmak. Bu gaye ile çıktığımız yolda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Ayvat ise bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekişmesi adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın birlik ve beraberliği için çaba gösteren herkesten Allah razı olsun. Birlik ve beraberliğimize katkı sunan bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Tüm katılımcıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım." diye konuştu.

İkiz de bu bayram Havza'da büyük yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Birçok hemşehrimiz memleketine geldi. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Bayramı bayram gibi yaşanan tüm Ortaklar halkımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah ilçemizde bu tür etkinlilerimizin sayısı artar." dedi.

Konuşmaların ardından Tural, Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'e desteklerinden ötürü plaket verdi.

Ardından keşkek dağıtımı gerçekleştirildi.

Programda yerel sanatçıların sahne aldığı konserin ardından ağalık yarışı, çuval, yoğurt yeme ve halat çekme yarışları, atlı karınca, hediye çekilişi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Şenliğe AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ile davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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