Hava buz kesti, kar kapıya dayandı! İşte İstanbul'un beyaz örtüyle kaplanacağı tarih

İstanbul'da hava sıcaklıklarının iyiden iyiye düşmesiyle vatandaşlar "İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?" sorusunu sormaya başladı. Meteorolojik kaynakların konuyla ilgili değerlendirmesine göre, İstanbul'da Aralık ayının ilk veya ikinci haftası kar yağışı görülebilir. Uzmanlar kar yağışlarının yeni yılla birlikte etkisini daha da artıracağını kaydetti.

Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

İstanbul'da da havaların soğumasıyla " İstanbul'a kar bu yıl bitmeden ne zaman gelir?" sorusu akıllara gelirken, merak edilen soruya yanıt CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak'tan geldi.

"KAR YAĞIŞI OCAK AYINDA ETKİSİNİ ARTIRACAK"

Megakent İstanbul'da Aralık ayının ilk veya ikinci haftası kar yağışı görülebileceğini kaydeden Çakmak, "İstanbul'da kar henüz yok ama karın soğuğu gelmiş gibi görünüyor. Özellikle İstanbul'da birkaç gündür kendini iyiden iyiye hissettiren bir soğuk hava var, sıcaklıklar da düşüyor. Tabi akıllara özellikle 'İstanbul'a kar bu yıl bitmeden ne zaman gelir?' sorusu gelmişti. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da karı görebiliriz. Bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağı söyleniyor."

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük Hava Durumu raporunu açıkladı. Yarından itibaren yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

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