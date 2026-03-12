Havagül öğretmen ilk atandığı Diyarbakır'da iki öğrencisini geleceğe hazırlıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinin kırsal Avut Mahallesi'ne 3 yıl önce öğretmen olarak atanan Havagül Ün, iki öğrencisini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba gösteriyor.

Memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinden 2023 yılında kent merkezine 140, ilçe merkezine 15 kilometresi toprak yol olan 25 kilometre uzaklıktaki, etrafı dağlarla çevrili yaklaşık 20 hanenin bulunduğu kırsal Avut Mahallesi'ndeki Avut İlkokuluna atanan 28 yaşındaki Ün, tek derslikli okulda 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Merve Yılmaz ile 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki İsmail Aydoğdu'nun iyi bir eğitim alabilmesi için çalışma yürütüyor.

Çiftçilikle geçimini sağlayan ailesinin üniversitede okuttuğu 4 kızından biri olan Ün, ilk atandığı kırsal mahallede öğrencilerinin eğitimi için zorlu arazi ve iklim koşullarıyla da mücadele ediyor.

Okulun yanı başındaki lojmanda kalan, günün erken saatlerinde taşıdığı odunları kırarak sınıftaki sobayı yakan Ün, ısıttığı sınıfta karşıladığı iki öğrencisinin hem öğretmeni hem de adeta arkadaşı oldu.

Çetin kış koşullarında yolu sık sık kapanan kırsal mahalleye geri dönememe endişesiyle yarıyıl tatilinde memleketine gitmeyen Ün, derslerden arta kalan zamanlarda öğrencileriyle karda kayıyor, kar topu oynuyor, çeşitli etkinlikler düzenleyerek bulundukları şartları eğlenceli bir ortama dönüştürmeye çalışıyor.

Havagül öğretmenin görev yaptığı okulun ihtiyaçları Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kırsal mahalleye ulaştırılıyor.

"Dersleri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum"

Avut İlkokulunun tek öğretmeni Ün, AA muhabirine, ailesinin çiftçilik yaparak okuttuğu ve meslek sahibi yaptığı 4 kız çocuğundan ikincisi olduğunu belirtti.

Diyarbakır'a atandığını öğrenince ailesinin "Vatanın her köşesi bizim." diyerek kendisini desteklediğini ifade eden Ün, "İlçeye kız kardeşimle geldim. Beni bu kırsal mahalleye muhtar getirdi. Mahallenin yolu uzak, imkanları zorluydu. İlçeye 25 kilometre uzaktayız ama 10 kilometresi asfalt, kalan 15 kilometresi toprak. Toprak olduğu için heyelan meydana geliyor, kar yağınca yol kapanıyor. Yol kapanınca yarıyıl tatilinde memleketime gidemedim. Tatilimi burada geçirdim. Çocuklarla kızakla kaydık, kar topu oynayarak tatili geçirdik." dedi.

Kırsal mahallenin yol durumundan dolayı taşımalı eğitim yapılamadığını anlatarak, ilk atandığı yıl 5 öğrencisinin olduğunu, 3'ünü mezun ettiğini söyledi.

Ün, "Sonra bir öğrencim daha geldi. Geçen yıl bir öğrencimi daha mezun ettim. Bu yıl iki öğrencim kaldı. İki öğrencimle eğitime devam ediyoruz. Biri 2, diğeri 3. sınıf öğrencisi. İmkansızlık içerisinde imkan yaratmaya çalışıyorum. Dersleri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Onlara mutlu olacakları oyunlar oynatmaya çalışıyorum. İki öğrenci olmasının avantajı da dezavantajı da var. Dezavantajı öğrenciler oyun oynarken zorlanıyor, avantajı ise dersleri birebir anlatabiliyorum. Onlarla birebir ilgileniyorum. Bu da onların daha iyi öğrenmelerini sağlıyor." diye konuştu.

"Tayin hakkım vardı, öğrencilerimi bırakmak istemedim"

Mahallede yaşayan vatandaşların birçok işte kendisine yardımcı olduğunu, bunun bu mahallede kalabilmesinde önemli bir etken olduğunu dile getiren Ün, şunları anlattı:

"Bazen zorlanıyorum. Elektrik kesintisi oluyor, telefon şebekesi kesiliyor. Bazen ailemle iletişim kuramıyorum. Bu mücadelede tek başına yaşamayı öğrendim. Yeri geliyor odun taşıyorum, odun kırıyorum. Bu yıl ilçe merkezine tayin hakkım vardı ama öğrencilerimi bırakmak istemedim. Çocuklarımın eğitimi yarım kalmasın diye kalmayı tercih ettim. İsmail'i ve Merve'yi birinci sınıftan başlattım, onları bırakıp gitmedim."

Ün, öğrencilerine okul dışında da dersleri konusunda yardımcı olduğunu belirterek, sadece çocuklarla değil, kırsal mahalledeki yediden yetmişe herkesle güzel diyalog kurduğunu kaydetti.

"Köyün gençleri bile kalmak istemezken Havagül öğretmenimiz 3 yıldır burada"

Kırsal mahallede yaşayan 62 yaşındaki Mithat Öztürk, geçmiş yıllarda mahallede çok sayıda öğrenci olduğunu, zamanla gençlerin kent merkezlerine yönelmesiyle öğrenci sayısının düştüğünü söyledi.

Öztürk, mahallenin ilçe merkezine uzak olduğunu, kış şartlarının zor geçtiğini anlatarak, "Kış şartları zor olduğu için taşıma olmuyor ve yerinde eğitim yapılıyor. İlçeye gidip gelmesi gerçekten zor. Kışın buraya çok kar yağıyor. Sağ olsun Havagül öğretmenimiz buraya geldi. 3 yıldır çocuklarımızla yakından ilgileniyor ve eğitimlerini güzel şekilde veriyor. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Burada kaldığı, tayin istemediği için kendisine teşekkür ediyoruz. Köyün gençleri bile köyde kalmak istemezken Havagül öğretmenimiz 3 yıldır burada." dedi.