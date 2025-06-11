Havaalanı Çalışanlarından Kanser Hastası Cennet'e Doğum Günü Sürprizi

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Elazığ Havalimanı personeli, tedavi için Ankara'ya giden kanser hastası 1,5 yaşındaki Cennet Aydoğdu'ya pastalı doğum günü sürprizi yaparak ona unutulmaz bir an yaşattı.

Havaalanı çalışanlarından kanser hastası Cennet'e doğum günü sürprizi

ELAZIĞ - Elazığ Havalimanı personeli, tedavi için Ankara'ya giden kanser hastası 1,5 yaşındaki Cennet Aydoğdu'ya pastalı doğum günü sürprizi yaptı. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Elazığ'da yaşayan ve kanser hastası olan 1,5 yaşındaki Cennet Aydoğdu'nun, tedavisi Hacettepe Üniversite Hastanesi'nde sürüyor. Aile tedavi için sürekli Ankara'ya giderken Elazığ Havalimanı personelleri, Cennet ile farklı bir bağ kurdu. Bu çerçevede personeller, Ankara'ya gitmek için havalimanına gelen Cennet'e doğum günü sürprizi yaptı. Cennet annesiyle birlikte beklediği sırada çalışanlar elleriyle pasta ile geldi. Büyük bir mutluluk yaşayan Cennet, annesiyle birlikte pastanın mumlarını üfledi. Aynı zamanda doğum günü hediyesi de veren havalimanı personelleri son olarak Cennet ile hatıra fotoğrafı çekindi. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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