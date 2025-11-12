Bursa'da Şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun Haberi Aileye Ulaştı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ailesine bildirildi. Evde taziye ziyaretinde bulunan askeri ve yerel yetkililer, ailenin acısını paylaştı. Şehit Uslu'nun eşi 7 aylık hamile.
Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun (39) şehadet haberi, Bursa'daki anne ve babasına ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, Şehit Uslu'nun Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu'ya şehadet haberini verdi.
Eve gelen Garnizon Komutanı Albay İbrahim Fevzi Büğdüz, Yenişehir Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, aileye taziye dileklerini iletti.
Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
Şehit Uslu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel