MSB: Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla İzmir'den Samsun'a karaciğer grefti ulaştırıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, acil organ nakli bekleyen bir kişi için Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla İzmir'den Samsun'a karaciğer greftinin başarıyla ulaştırıldığını duyurdu.

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İzmir'den Samsun'a karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
