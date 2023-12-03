Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçakları Bükreş'te selamlama uçuşu gerçekleştirdi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 uçağı, Romanya Bükreş'te düzenlenen 1 Aralık Romanya Büyük Birleşme Günü Töreni'ne havadan iştirak ederek selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının, Bükreş'te selamlama uçuşu yaptığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 uçağı, Romanya Bükreş'te 1 Aralık Romanya Büyük Birleşme Günü Töreni'ne havadan iştirak ederek selamlama uçuşu gerçekleştirdi." bilgisi verildi.
Paylaşımda, Türk savaş uçaklarının selamlama uçuşu yaptığı görüntüler de yer aldı.