Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu Bayramda Birlikleri Ziyaret Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu Bayramda Birlikleri Ziyaret Etti
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir ve Muğla'daki birlikleri ziyaret ederek Mehmetçik ile bayramlaştı.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Balıkesir ve Muğla'da birlikleri ziyaret ederek Mehmetçik ile bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ve Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek, görevi başında bulunan birlik komutanları ve personel ile bayramlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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