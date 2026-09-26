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Hava Kuvvetleri Karargahı personeli, Kızılay Kan Merkezi'ne destek için kan bağışladı

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Hava Kuvvetleri Karargahı personeli, Kızılay Kan Merkezi'ne destek için kan bağışladı
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı personeli, Kızılay Kan Merkezi'ne destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, etkinliğin dayanışmanın ve umut olmanın en güzel örneğini sergilediği belirtildi.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı personeli, Kızılay Kan Merkezi'ne destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir damla kan, binlerce umut. Kızılay Kan Merkezi'ne destek olmak amacıyla Hava Kuvvetleri Karargahı personelimiz tarafından gerçekleştirilen kan bağışı etkinliği, dayanışmanın ve umut olmanın en güzel örneğini sergiledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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