Hava basılan kamyon lastiğinin patlayıp, lastikçinin fırladığı an kamerada Güncel Haberler DİYARBAKIR'da hava basılan kamyon lastiğinin patlamasıyla lastikçinin yaklaşık 1 metre yükseğe fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı. DİYARBAKIR'da hava basılan kamyon lastiğinin patlamasıyla lastikçinin yaklaşık 1 metre yükseğe fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 10 Aralık'ta Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Lastikçiye getirilen kamyon lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı. Bu sırada patlayan lastikle, lastikçi 1 metreye yükseğe fırlayarak dışarıya savruldu. Lastikçinin yara almadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Güncel Haberler

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