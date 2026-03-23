Hataylı depremzedelerden Semerkant ve Buhara'daki tarihi mekanlara ziyaret

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetlisi olarak ülkeye gelen Hataylı depremzedeler, Semerkant ve Buhara'nın tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Özel uçakla geldikleri ülkede 5 gün süren ziyaret kapsamında ilk olarak Andican'ı gezen 160 depremzede, daha sonra ülkenin önemli şehirlerinden olan Semerkant'a geçti.

Semerkant Havalimanı'nda yerel yetkililerce karşılanan kafile, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek ülkenin kültürünü daha yakından tanıma imkanı buldu.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği İmam Buhari Türbesi, Emir Timur Türbesi, Registan Meydanı ve bazı medreseleri gezen ziyaretçiler, Özbekistan'ın tarihine ilişkin bilgiler aldı.

Program kapsamında, Registan Meydanı'ndaki tarih temalı ışıklı gösteri de izlendi.

Depremzedelerden oluşan kafile buradan Buhara'ya geçti.

Kafileyi havalimanında Buhara Valisi Batır Kamiloviç Zaripov karşıladı.

Uçaktan inen Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu'na sarılıp "Ata yurdunuza hoş geldiniz." diyerek karşılayan Zaripov, kafilenin Ramazan ve Nevruz bayramlarını tebrik etti.

Topaloğlu ise bu ziyaretle iki ülke arasındaki dostluğun daha da pekişeceğini ifade etti.

Hataylı depremzedeler, Özbekistan'ın yöresel müzikleri ve lezzetleri eşliğinde karşılandı.

Kentteki tarihi yüzyıllar öncesine dayanan yapıları ziyaret eden kafile, Ark Kalesi ve Bahaeddin Nakşibendi Türbesi'ni de gezdi.

Buhara Valisi Zaripov, ziyaret sırasında Türkiye ile Özbekistan'ın dostluk ve kardeşliği adına kurban kestirdi.

"Çok güzel, gezilecek görülecek bir yer"

İskenderun'dan gelen Tuncay Yıldız, Özbekistan halkının çok cana yakın ve çok misafirperver olduklarını fark ettiklerini söyledi.

Ülkedeki mekanların ise aşırı derecede ilgi çektiğini dile getiren Yıldız, "İzlediğimiz gösteri bizi çok eskilere, çok derinlere götürdü. Öyle bir gösteriyi bize yaşattıkları için onlara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel, gezilecek görülecek bir yer. Herkese gelip görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Arsuz'dan gelen depremzede Cemile Ulus ise buraların gezilip görülmesi gereken yerlere sahip olduğunu anlattı.

Ulus, bu kadarını beklemediğini belirterek, "Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Misafirperverlikleriyle, cana yakınlıklarıyla, gösterdikleri ilgi ve alakaya müteşekkirim. Az önce izlediğimiz, tarihi resmen gözümüzün önünde sergilediler, muhteşem bir şeydi. Tarihi çok seviyorum ve medreselerde yaşanmışlık var. Anlatıldığında o tarihi tekrardan gözünüzde canlandırıyorsunuz. İmkansızlıklar içinde bu kadar güzelliğin oluşumu muhteşem. Gidip gezilmesi ve görmesi gereken yerler." ifadelerini kullandı.