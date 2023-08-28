Hataylı depremzede zor şartlarda hazırlandığı YKS'de hayalini kurduğu tasarım bölümünü kazandı

Hataylı depremzede Sevim Karadal, zor şartlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Seramik ve Cam Tasarım Programı'nı kazandı.

Edirne'ye gelerek Balkan Kongre Merkezi'nde öğrenci kaydını yaptıran üç çocuk annesi 53 yaşındaki Karadal, üniversiteli olma ve hayalini kurduğu bölümü kazanma sevincini yaşadı.

Karadal, AA muhabirine, amatör olarak ilgilendiği seramik tasarımın eğitimini almak istediğini söyledi.

Seramik yapımıyla uzun zamandır ilgilendiğini dile getiren Karadal, "Trakya Üniversitesinde eğitimimi tamamlayıp, ardından Hatay'a dönerek çocuklara ve gençlere bu güzel zanaatı öğretmek istiyorum." dedi.

Karadal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bir yandan yaşama tutunmaya çalışırken diğer yandan sınava hazırlandığını aktaran Karadal, "Deprem ve sonrası kolay olmadı, çok zor bir süreçti. Ama el birliğiyle tüm Türkiye kalkınmaya çalışıyor. Eşimle birlikte süt ürünleri işletmemizde çalışırken bir yandan da sınava çalışıyordum. Bu arada deprem de oldu. Hepsi bir arada kolay olmadı ama üstesinden geldim. Azimle yapılamayacak şey yoktur, çalışarak her şey yapılır." diye konuştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Karadal'la bir süre sohbet etti. Tabakoğlu, Karadal'ın istediği bölümü kazanmasından dolayı tebrik etti.

Çalışanların çocuklarının tercihi TÜ oldu

Öte yandan, bazı TÜ mensuplarının çocuklarının bazıları ailelerinin çalıştığı üniversiteyi tercih etti.

TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü'nün oğlu Yavuz Kaan Ündücü Tıp Fakültesi'ni birincilikle kazandı.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin idari birim çalışanlarından Yücel Kurtdere'nin ikiz çocukları Yağmur ve Arda da TÜ'yü tercih etti. Kardeşlerden Arda Kurtere tıp fakültesini kazanırken Yağmur Kurtdere de eğitim fakültesini kazanma başarısı gösterdi.

Rektör Tabakoğlu, üniversite çalışanlarının çocuklarının Edirne'de eğitim almayı tercih etmelerinin sevindirici olduğunu ifade etti.