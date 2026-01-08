Haberler

Hatay ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri için yarın sabah başlayacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışının geceye kadar etkili olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, geceye kadar etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
