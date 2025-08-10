Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da Kentsel Dönüşüm Projesini İnceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen alanlarda incelemelerde bulundu. 4 bin 28 konut, 481 dükkan ve 3 ticaret merkezinin yapıldığı projelerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan 3 mahallede inceleme yaptı.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Odabaşı, Ürgenpaşa ve Saraycık mahallelerinde 4 bin 28 konut, 481 dükkan ve 3 ticaret merkezi inşa edilen alanları inceledi.
Proje yetkilileriyle görüşen Masatlı, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.