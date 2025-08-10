Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da Kentsel Dönüşüm Projesini İnceledi

Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da Kentsel Dönüşüm Projesini İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen alanlarda incelemelerde bulundu. 4 bin 28 konut, 481 dükkan ve 3 ticaret merkezinin yapıldığı projelerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan 3 mahallede inceleme yaptı.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Odabaşı, Ürgenpaşa ve Saraycık mahallelerinde 4 bin 28 konut, 481 dükkan ve 3 ticaret merkezi inşa edilen alanları inceledi.

Proje yetkilileriyle görüşen Masatlı, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Simon Banza'ya Süper Lig'den beklenmedik girişim

Görüşmeler başladı! Trabzon'un ezeli rakibine gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.