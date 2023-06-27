Hatay Valiliği'ne atanan Mustafa Masatlı görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atanan Mustafa Masatlı, deprem sonrası görevine başladı. Vali Masatlı, Hatay'ı yeniden inşa etmek için devletin başlattığı seferberliğe katkı sunacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atanan Mustafa Masatlı, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 3 yıldır sürdürdüğü Amasya Valiliği görevi sonrası Hatay'a atanan Vali Masatlı, 6 Şubat'ta yaşanan deprem dolayısıyla Antakya'da bulunan Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nde hizmet veren valilik binasına geldi. Görevine başlayan Vali Masatlı, basın açıklaması yaptı. Masatlı, Hatay'ı ayağa kaldırmak için devletin başlattığı seferberliğe tüm gücüyle katkı sunmaya, halkla el ele vererek kenti yeniden inşa etmeye çalışacağını söyledi.

Vali Masatlı son olarak, Hatay'ın tüm güzel insanlarıyla el ele, gönül gönüle vererek bu kadim toprakları tekrar yeşerteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.