Hatay Reyhanlı'da otomobilin çarptığı anne ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi

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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ayşe Yetek (36) ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek (4) gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından kaçan sürücü A.Y. (21) jandarmaya teslim oldu.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Reyhanlı- Antakya kara yolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi. Antakya yönüne giden A.Y. yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı. Savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü A.Y. çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Bugün hastane morgundan alınan Ayşe Yetek ile kızı Meryem Azra Yetek'in cenazeleri, Konuk Mahallesi Aile Kabristanlığı'na getirildi. Cenazeye Yetek ailesi ile yakınları ve mahalleli katıldı. Ayşe Yetek ve kızı Meryem Azra Yetek, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Eşi ve küçük kızını kaybeden Mehmet Yetek, gözyaşlarına hakim olamadı.

MUHTARLARDAN EDS TALEBİ

Konuk Mahallesi Muhtarı Ahmet Yetken, Reyhanlı-Antakya kara yolundan araçların hızlı geçtiğini belirterek, mahalle girişine Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını talep etti. Kazanın meydana geldiği Konuk Mahallesi'ne komşu Tayfur Sökmen Mahallesi'nin muhtarı Nazmi Alaca da her iki mahallenin girişine EDS kurulması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kazaya karışan sürücü A.Y.'nin jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı