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Hatay Reyhanlı'da kazada ölen anne ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi

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Hatay Reyhanlı'da kazada ölen anne ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Hatay Reyhanlı'da kazada ölen anne ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi. Konuk Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedilen anne ve kızı için törene yakınları ve vatandaşlar katıldı; muhtar bölgede sık kaza olduğunu belirterek önlem istedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri toprağa verildi.

Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ayşe Yetek (36) ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'in cenazeleri hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Konuk Mahallesi Mezarlığı'na götürülen anne ve kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Törene, Ayşe Yetek'in eşi Mehmet Yetek ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ayşe Yetek'in olay günü yanına kızını da alarak annesini diş tedavisi için Antakya ilçesine götürdüğü ve dönüşte Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi'nde kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Cenaze törenine katılan Konuk Mahallesi Muhtarı Ahmet Yetken de gazetecilere, bölgede çok sık kazaların meydana geldiğini belirterek, burada gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Yetek ile kızı Meryem Azra Yetek'e, A.Y. idaresindeki otomobil çarpmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ve kızı müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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