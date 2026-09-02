Haberler

Hatay Mutfağı Kursları Tanıtıldı

Hatay Mutfağı Kursları Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın mutfak kültürünü yaşatmak için düzenlenecek kurs programının tanıtımı yapıldı. Bakan yardımcısı ve belediye başkanının katıldığı toplantıda, depremzedelerin iyileşmesine katkı ve gastronomi turizminin geliştirilmesi hedefleniyor. Başvurular 15 Eylül'e kadar.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenecek "Hatay Mutfağı Kurs Programı"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Kentin mutfak kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde organize edilecek program kapsamında EXPO Alanı'ndaki Gastronomi Evi'nde toplantı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, toplantıdaki konuşmasında, bu tür kursların, Hatay'ın kültürel mirasının devamlılığının sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kentin gastronomi kültürünü yaşatmak istediklerini dile getiren Demirli, şöyle konuştu:

"Programın zaman içerisinde farklı sürümleri, yeni versiyonları olacak. Hem Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü hem de Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından özel kurslarda veyahut halk eğitimi merkezlerinde, başta Hatay olmak üzere çeşitli illerde bunların kursları açılacak."

Demirli, kurs programının 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşların iyileşme sürecine katkı sunacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da, yeniden ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Gastronominin, önemli bir turizm kolu olduğunu belirten Öntürk, "İnşallah kursiyerlerin bu programlarda aldığı eğitimle, açılacak yeni mekanlarla, Hatay'ımızı turizm anlamında da farklı bir yere taşıyacağız." dedi.

Öntürk, kentte Büyükşehir Belediyesine ait 4 gastronomi evi bulunduğunu, İskenderun Sahili'nde de bir tesis açacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, program alanında kurulan yemek stantlarını gezdi.

Antakya ilçesinde düzenlenecek "Hatay Mutfağı Kurs Programı"na başvuruların 15 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: AA
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçim için mahkeme kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

Kardeşleriyle birlikte katliama girişti! Çok sayıda gözaltı var
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu