Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yeni Yıla Hazır: Yüz Yüze Eğitime Dönüş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan onarım ve yeniden inşa çalışmalarında sona gelinen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (HMKÜ) yeni akademik yılda kontenjanı büyük oranda doldu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Antakya ilçesi Alahan Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan yapıları hasar almayan HMKÜ'nün, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki Mimarlık Fakültesi yıkıldı.

Afette ağır hasar gören Antakya, Yayladağı ve Hassa meslek yüksekokullarının da kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez kampüsünde kapsamlı tadilat yapılan üniversitede, güçlendirme ihtiyacı tespit edilen aralarında fakültelerin de olduğu 8 binada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında kampüse 5 bin öğrenci kapasiteli merkezi derslik inşa edildi, Antakya Meslek Yüksekokulu yeni binaya kavuştu, Yayladağı ve Hassa'daki yüksekokullarda kaba inşaatlar tamamlandı, Mimarlık Fakültesinin yapımında da sona gelindi.

Tam kapasiteli yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Üniversitede, depremlerin ardından tüm bölüm ve meslek yüksekokullarında başlatılan uzaktan eğitim, 2023-2024 akademik döneminde uygulamalı dersler haricinde sürdürüldü.

Yeni dersliğin yapımının tamamlanmasıyla 2024-2025 döneminde HMKÜ'de uygulamalı derslerin yanı sıra fakültelerin 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim verildi.

Fakülte binaları ile öğrenci yurtlarının onarım ve yeniden inşa çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan üniversitede, yeni akademik yılda depremlerin ardından ilk kez "tam kapasiteli" yüz yüze eğitime hazırlanılıyor.

Yeni akademik yılda 4 bin 305 öğrenci alacağını duyuran HMKÜ'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans kontenjanı doldu, lisansta ise 2 bölümde 12 kişilik yer kaldı.

"Tüm çalışmaları yaptık, öğrencilerimizin gelişini iple çekiyoruz"

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AA muhabirine, yeni kayıtlarla 20 binden fazla öğrenciye eğitim vereceklerini söyledi.

Depremlerin ardından "tam kapasiteli" yüz yüze eğitime geçecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Eren, "Bu yıl bütün öğrencilerimizi yüz yüze eğitime getirebilmek için gerekli tüm çalışmaları yaptık. Öğrencilerimizin gelişini iple çekiyoruz." dedi.

Eren, 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen üniversite olmalarına rağmen öğrencilerin tercih adresi olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Şu anda ön lisans bölümlerinde yüzde 100 doluluğumuz, lisansta ise 2 bölümümüzde 12 öğrenci eksiğimiz var. Onun dışında tüm kontenjanlarımızın tamamı dolu. Bu da lisans bölümlerinde yüzde 99,5 doluluk oranına sahip olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Üniversitede yenileme çalışmaları yapıldığını aktaran Rektör Eren, şöyle konuştu:

"Kampüsümüz depremlerden etkilenen kent merkezinden biraz soyut ve kendi alanı içerisinde olduğu için depremin izlerini büyük ölçüde silmiş durumda. Kampüsün bulunduğu bölgede sivil yaşam da kent merkezine göre daha canlı durumda. Hem barınma ve günlük ihtiyaçların karşılanması hem de sosyal etkinliklerin yapılabilmesi için burada çok geniş imkan var. Öğrencilerimizin tedirgin olmalarına gerek yok, onları dört gözle bekliyoruz. Elimizden gelen her türlü imkanla onların iyi ve kaliteli eğitim almalarını, iş hayatına hazır hale gelmelerini sağlamaya çalışacağız."