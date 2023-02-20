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Hatay'ın Defne ilçesinde depremin ardından yol yarıldı

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Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem, yola hasar verdi. Devlet hastanesi ve sahra hastanelerine giden yol çökünce ambulanslar yolu kullanamadı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ağır hasar verdiği Hatay, akşam saatlerinde bir kez daha sallandı.

HATAY'DA İKİ BÜYÜK DEPREM

Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bundan 3 dakika sonra Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin ardından yol yarıldı

DEPREMİN ARDINDAN YOL YARILDI

Özellikle 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'da bazı yollarda yarılmalar meydana geldi. Devlet hastanesi, sahra hastanesi ve stadyuma giden yolun yarıldığı belirtildi. Yolu kullanamayan ambulanslar başka güzergahları denemek zorunda kaldı.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Antakya Deprem Hatay AFAD Güncel Haberler

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