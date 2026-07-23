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Hatay'ın Anavatan'a Katılışının 87. Yılı Kutlandı

Hatay'ın Anavatan'a Katılışının 87. Yılı Kutlandı
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Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 87. yıl dönümü törenle kutlandı. Vali Masatlı, Atatürk'ün 'şahsi meselem' dediği Hatay davasının önemini vurguladı ve tarihi meclis binasının yeniden inşa edildiğini belirtti.

Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şeref defterini imzalayan Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen, Hatay Devleti dönemindeki meclis binasını ziyaret etti.

Masatlı, Hatay'ın 29 Haziran 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının bu binada alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu büyük başarı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüksek devlet aklının, güçlü diplomasisinin ve sarsılmaz iradesinin en müstesna eserlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şahsi meselem.' diyerek sahiplendiği Hatay davası, Hatay halkının vatan sevgisi, milli kimliğine bağlılığı ve ana vatana kavuşma iradesiyle zafere ulaşmıştır. Onun için şahsi bir mesele olan Hatay, bugün de devletimiz, milletimiz ve bizler için şahsi bir meseledir."

Masatlı, tarihi binanın ayağa kaldırılmasının, Hatay'ın geçmişine sahip çıktığı ve geleceğe güçlü adımlarla yürüdüğünün en anlamlı göstergelerinden olduğunu vurguladı.

Bir dönem Hatay'ın siyasi geleceğine yön veren binada bugün kültür, sanat ve hayatın yeniden yükseldiğini dile getiren Vali Masatlı, kenti yeniden inşa ederken tarihi hafızasını geleceğe taşımaya devam ettiklerini anlattı.

Masatlı, Hatay'ın, ana vatanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ilelebet öyle kalacağını kaydetti.

Antakya Şehitliği'nde devam eden törende, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
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