Asm Çalışanlarından Bakanlığa Çağrı: Sağlık Hizmeti Hala Konteynerlerde Veriliyor, Bu Açık Bir İhmal

(HATAY) - Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan doktor, ebe ve hemşirelerin üyesi bulunduğu sendikalar 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'dan Bakanlığa seslendi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi birinci basamak sağlık hizmetlerinin insanlık dışı şartlarda yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu açık bir ihmaldir" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası yönetimi ve temsilcileri 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında depremden en fazla etkilenen şehirlerdeki ASM'leri yerinde inceledi. Buralarda birinci basamak sağlık hizmetlerinin insanlık dışı şartlarda gerçekleştirildiğini, hala birçok ASM'nin yapılmadığını ve çalışanların konteynerlerde hizmet verdiğini raporlayan sendika, düzenlediği basın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı'na seslendi.

Defne Rasim Gali ASM önünde bir araya gelen, ASM çalışanlarının üyesi bulunduğu AHEF, AHESEN, Birlik Dayanışma Sendikası, Hatay Aile Hekimleri Derneği, Hatay Tabip Odası, Hekim Birliği Sendikası, Hürriyet Sağlık Sen, SES Sendikası temsilcileri yaptıkları basın açıklamasında bölgede devam eden ve gittikçe ağırlaşan sorunlara dikkati çekti.

"Hiç utanmıyor musunuz?"

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkan Dr. Ahmet Mehlepçi depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala sağlık hizmetlerinin konteynerlerde verilmesinin açık bir ihmal olduğunu söyledi. "Bizler buraya gelirken arkadaşlarımızın acısını, yarasını hatırlattığımız için utanıyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe, hekim, hemşire olarak İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da tükenmişsek Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta bilhassa Hatay'da bu arkadaşlar nasıl çalışıyorlar hiç düşünmüyor musunuz? Hiç utanmıyor musunuz?" sorusunu yönelten Mehlepçi, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının deprem bölgesinde hala su, tuvalet ve güvenliği olmayan konteynerlerde çalışmaya zorlandığını açıkladı.

"Halk temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmıştır"

Musluklarından su gelmeyen, tavanından su akan, zeminden su alan, elektrik ve yangın riski taşıyan konteynerlerde günde yüzlerce hastaya bakıldığını ifade eden Mehlepçi "Birçok ASM'de iki hekim ve iki hemşire tek bir konteynerde, bölme ve hasta mahremiyeti olmadan hizmet vermektedir. Adıyaman'da inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış ASM binaları aylarca açılmayı beklerken, sağlık çalışanlarının konteynerlerde tutulması açık bir ihmaldir. Hatay'da ise yüzlerce konutluk yeni yerleşim alanlarında ASM planlaması yapılmamış, halk temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmıştır" dedi.

"Sağlık Bakanlığı'nı utanmaya çağırıyoruz"

Mehlepçi, bu olağanüstü koşullara rağmen Aile Hekimliği Yönetmeliğinin deprem bölgesinde de aynı hızda uygulandığını hatırlatarak "Vefat eden, göç eden ya da ulaşılamayan hastalar nedeniyle hekim ve hemşirelerin maaşlarından performans adı altında kesinti yapılmaktadır. Depremzede sağlık çalışanları, teşekkür edileceği yerde cezalandırılmaktadır" diye konuştu. Üç yıldır bu koşulları yerinde görüp çözüm üreten tek bir sorumlu yönetici olmadığını belirten Mehlepçi, Hatay'ın bazı bölgelerinde çocukların yıllardır aşıya erişemediği iddialarının ise kabul edilemez bir halk sağlığı krizine işaret ettiğini açıkladı. Mehlepçi "Buradan açıkça söylüyoruz,?konteyner ASM'ler derhal kapatılmalı, kalıcı ASM binaları açılmalı, deprem bölgesinde performans ve ceza uygulamaları derhal durdurulmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nı utanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.