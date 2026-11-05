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Hatay'da yaralı bulunan 9 yaban hayvanı tedavi sonrası doğaya bırakıldı

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Hatay'da yaralı bulunan 9 yaban hayvanı tedavi sonrası doğaya bırakıldı
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Hatay'da yaralı ve bitkin bulunan 9 yaban hayvanı, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. Merkezde yıl boyunca rehabilitasyonu tamamlanan 95 yaban hayvanı doğaya bırakılırken, doğal yaşamına dönemeyecek 33 kuş hayvanat bahçelerine gönderildi.

Hatay'da yaralı ve bitkin halde bulunan 9 yaban hayvanı, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda doğada bitkin veya yaralı halde bulunan 1 Mısır akbabası, 2 kartal, 2 şahin, 2 peçeli baykuş, 1 atmaca ve 1 tilki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ve bakıma alındı.

Tedavileri tamamlanan hayvanlar, Alahan Mahallesi'nde gerçekleştirilen programla doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Merkezin koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, gazetecilere, merkeze getirilen hayvanların klinik muayenelerinde iştahsızlık, halsizlik ve çeşitli yaraların tespit edildiğini söyledi.

Merkezde yıl boyunca rehabilitasyonu tamamlanan 95 yaban hayvanının doğaya bırakıldığını belirten Altuğ, doğal yaşamına dönemeyecek durumdaki 33 kuşun ise hayvanat bahçelerine gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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