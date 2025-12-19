Samandağ'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, Atatürk Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta ve araçtaki E.M. ve Ü.D'nin üst aramasında bir miktar esrar ile içiminde kullanılan 3 aparat ele geçirdi.

Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.