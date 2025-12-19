Samandağ'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı. E.M. ve Ü.D.'nin üzerlerinde esrar ve uyuşturucu kullanımı için yapılan aparatlar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, Atatürk Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta ve araçtaki E.M. ve Ü.D'nin üst aramasında bir miktar esrar ile içiminde kullanılan 3 aparat ele geçirdi.
Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel